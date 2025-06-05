В Алматы запустили новый автобусный маршрут

Управление городской мобильности Алматы объявило о разделении маршрута №101 на два отдельных маршрута из-за его чрезмерной протяженности (60 км) и увеличившегося пассажиропотока, сообщает Zakon.kz.

Подробно об этом специалисты рассказали 5 июня 2025 года.

Согласно их данным, ранее на основании обращений жителей Бостандыкского района был открыт маршрут №101 с автобусами малого класса. Впоследствии маршрут растянулся на 60 км, соответственно увеличился объем пассажиропотока.

В связи с этим управлением городской мобильности принято решение разделить данный маршрут на два.

Теперь с пятницы, 6 июня 2025 года, маршрут №101 будет обслуживаться 14 автобусами большого класса, сообщением: "Автопарк – Автостанция Арман".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Маршрут №64, сообщением "Школа Хейлибери – Автостанция Арман", будет обслуживаться 8 автобусами малого класса, предназначенных для горной местности.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ранее сообщалось, что с 5 по 30 июня 2025 года в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по улице Онгарсынова – на участке от улицы Кожабекова до улицы Акберен.