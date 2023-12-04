В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2024 год. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.



Согласно календарю , месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта.





"Ляйлят аль-кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) – с 5 на 6 апреля. Ораза айт (праздник разговения) – 10 апреля. Первый день Курбан айта – 17 июня", – отмечено в документе.









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Также на сайте сказано, что начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований.