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Календарь мусульманских праздников на 2025 год опубликовало ДУМК

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Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2025 год, сообщает Zakon.kz,

Согласно распространенной информации, Священный месяц Рамадан в 2025 году начнется 1 марта, с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения.

Ораза айт верующие отметят 30 марта, а Курбан айт пройдет с 6 по 8 июня.

В ДУМК предупредили, что календарь создан на основе информации от международных центров астрономических исследований.

"Но фактические даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день в зависимости от наступления новолуния", – отметили в Духовном управлении мусульман.
ДУМК определило календарь мусульманских праздников на 2025 год, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:16

Фото: ДУМК

Отметим, что в 2024 году летом произошла путаница в связи с днями празднования Курбан айта. Изначально казахстанцы были уверены, что первый день приходится на 17 июня, понедельник, и поэтому ожидалось, что он будет выходным. Однако позже информацию опровергли и сообщили, что Курбан айт выпадает на 16 июня. А религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу

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