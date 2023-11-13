Почему соцсети затягивают и как правильно их использовать

Соцсети некогда создавали для поиска знакомых, друзей и родных. Теперь это бесконечный интернет-ресурс, где есть как развлекательный контент, так и образовательный. Почему соцсети все больше забирают нас в виртуальное пространство и как это вовремя остановить, разбираем с Zakon.kz.

Вы замечали, что как только планируете сделать что-то, появляется желание заглянуть в соцсети и пролистать ленту. Кажется, что произойдет что-то важное, и вы пропустите это, но зачастую ничего не происходит.

Давайте разберемся, почему люди сидят в соцсетях.

Одобрение и внимание. С детства человек по природе нуждается в одобрении, поддержке и похвале. Сейчас все это можно получить в социальных сетях, стоит только опубликовать фото или видео. Далее мы набираем лайки, комментарии, тем самым получаем немного внимания и удовлетворение. Одобрение вселяет уверенность, что есть потребность любого человека. Затем это чувство снова заставляет нас погружаться в виртуальное пространство. Однако это иллюзия и легкий путь, гораздо сложнее получить признание в реальном мире.

Альтернативная реальность. Бывают случаи, когда человек не публикует то, что происходит в его жизни. А молча из-за любопытства наблюдает за другими и частично живет их пространством. Иногда интересно подсмотреть за чужой жизнью. Ты вроде бы находишься в социуме, но только в виртуальном. Примечательно, что в основном в соцсетях публикуют только хорошие события и моменты. В результате у подписчиков возникает иллюзия, что человек живет жизнью мечты. Впрочем, это одна из опасностей, которые несут в себе социальные сети. Всем транслируют красивую картинку, деньги, успех, заточенные на материальных ценностях. Вероятно, потому молодые люди не хотят получать образование, а сразу идут зарабатывать деньги. А потом разочаровываются, когда в реальности все иначе, и порой образование куда важнее быстрого заработка.

Маркетинговые инструменты. Еще одна причина, почему люди сидят в социальных сетях и так быстро набрали популярность, – специальные инструменты. Их создают программисты для рекламы и продвижения. Сейчас идет своего рода цифровая "борьба" за внимание пользователя. Вероятно, для этого и создали уведомления, чтобы снова затянуть нас в виртуальный мир. К примеру, вам приходит сообщение, вы заходите, чтобы прочитать или ответить, и вдруг понимаете, что уже прошел час. За это время маркетинговые гиганты дали нам много микроинформации, и может, завтра мы захотим купить новый плазменный телевизор. Об этом подробнее рассказали в документальном фильме "Социальная дилемма". Рекомендуем посмотреть, если задумываетесь о том, как меньше сидеть в соцсетях.

Несмотря на все опасности, которые несут соцсети, от них можно извлечь пользу. Главное – составить свои правила, как пользоваться социальными сетями и не навредить своему здоровью.

Контроль времени

Возьмите себе за правило сидеть в соцсетях 1-2 часа в неделю в зависимости от специфики вашей профессии. Заходите в соцсети на 10 минут и меньше несколько раз в день. Если кто-то будет вас искать или потеряет, то обязательно позвонит.

Еженедельная чистка

Посмотрите, на кого вы подписаны, и периодически делайте чистку. Старайтесь фильтровать контент, который вы получаете в ленте. Оставьте только то, что действительно важно. Предлагаем отписаться от всех и снова подписаться на тех, кто интересен.

Цифровой детокс

Если позволяет специфика вашей работы, выделите один день недели, когда вы не будете пользоваться соцсетями. Рекомендуем выбрать субботу или воскресенье. Кстати, это хорошая возможность остаться наедине со своими мыслями, во время размышлений обычно возникают интересные идеи.

Активный досуг

Чтобы отвлечься от яркого виртуального мира в соцсетях, заполните свои будни курсами, спортом, прогулками, чтением книг, общением с живыми людьми. Через время вы заметите, что все меньше тянетесь к телефону.

В соцсетях за короткое время мы получаем множество маленьких порций информации и кажется, что мы узнали много нового, но на самом деле происходит обратное. При этом, когда мы пользуемся соцсетями, у нас падает продолжительность концентрации, к примеру, нам становится сложнее вдумчиво дочитать книгу или досмотреть фильм.

Уже давно бытует мнение, что соцсети – это зло, они отнимают время, энергию и реальную жизнь. Однако стоит признать, что это отличная площадка для коммуникации и пространство для самовыражения. Но здесь, как и во всем, нужно соблюдать баланс.

Если вы замечаете, что все больше времени стали проводить в телефоне, включайте правила пользования соцсетями. Это время вы можете потрать на реализацию своих планов и желаний. Ведь счастливый человек, который живет насыщенной жизнью, не имеет времени на социальные сети.