Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, рассказали синоптики

Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, рассказали синоптики Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет влиять циклон. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге, юго-востоке страны сохранится погода без осадков.

По Казахстану прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, ночью осадки (снег, дождь), днем снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

Читайте также

14 директоров школ в ЗКО наказали за просмотр запрещенных сайтов учениками
14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида
Казахстан Жамблыская область жилье обеспечение
Около трех тысяч семей в Жамбылской области обеспечат жильем
Сколько студентов колледжей живут в хостелах в Казахстане
Сколько студентов казахстанских колледжей живут в хостелах
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря
В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: