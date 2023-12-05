Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, рассказали синоптики

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет влиять циклон. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге, юго-востоке страны сохранится погода без осадков.

По Казахстану прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, ночью осадки (снег, дождь), днем снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.