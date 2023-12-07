Морозную погоду пообещали синоптики 8 декабря
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон. По прогнозу синоптиков ожидается морозная погода преимущественно без осадков.
"В южной половине, на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке страны – низовая метель", – рассказали синоптики.
По республике – туман, усиление ветра.
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