Морозную погоду пообещали синоптики 8 декабря

Фото: pxhere

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон. По прогнозу синоптиков ожидается морозная погода преимущественно без осадков.

"В южной половине, на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке страны – низовая метель", – рассказали синоптики. По республике – туман, усиление ветра. Читайте также В Назарбаев Университете сменилось руководство Аким Шымкента высказался о незаконных недропользователях Глава Шымкента перечислил достижения мегаполиса

Следите за новостями zakon.kz в: