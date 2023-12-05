Одна из старейших школ Атырауской области вновь открыла свои двери

Средняя школа номер 1 им. Магжана Жумабаева - одна из первых открывшихся в регионе. Здание учреждения было построено в 1935 году. В 2017 его признали аварийным, а уже в прошлом году начались работы по реконструкции.

Школьники продолжат обучение в обновленном здании с ІІІ учебной четверти. В церемонии открытия объекта принял участие аким области Серик Шапкенов, сообщает пресс-служба акима области.

Фото: пресс-службы акимата Атырауской области

"Это долгожданное событие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественное образование детей. В рамках данного поручения в области проводится ряд работ по ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. Дети - наше будущее, поэтому мы делаем все возможное, чтобы они были конкурентоспособными. А их воспитание зависит от учителей, которые здесь работают. Верю, что ваши школьники в будущем станут гордостью не только вас, но и всей страны", - сказал С.Шапкенов.

Фото: пресс-службы акимата Атырауской области

В средней школе им.М.Жумабаева в две смены обучается 326 детей. Здесь работают 40 учителей. Теперь учебное заведение соответствует самым современным требованиям.

Фото: пресс-службы акимата Атырауской области

Здание школы является двухэтажным. На первом этаже расположены учебный блок начальных классов, общешкольная столовая, медицинский кабинет, спортивный зал, блок учебных мастерских для занятий. На втором этаже - учебный корпус старших классов, методический кабинет, здание информационного центра, включающее медиа библиотеки и учебные места. В читальном зале организован информационный пункт для приема и выдачи литературы. Здание также оборудовано скоростным лифтом и пандусом.

Кроме того, на территории школы предусмотрены футбольное поле, беговая дорожка, площадка для НВП, баскетбольная, волейбольная площадки и специальный спортивный инвентарь.





Фото: пресс-службы акимата Атырауской области

Ремонт школы проводился по заказу областного управления строительства в рамках программы "Игілік" компании "Тенгизшевройл".