В Казахстане 1 сентября открыли свои двери 39 новых школ

В новый учебный год в Казахстане открылось 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. Всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Минпросвещения РК, завершился капитальный ремонт 194 организаций образования.







По поручению главы государства до конца года 1000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.

Также планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов.





Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к 1 сентября открылось 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций. Помимо этого, начата реализация Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.





Отмечается, что государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние три года введено в эксплуатацию 626 школ на 340 тысяч ученических мест.



