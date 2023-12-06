В Минпросвещения назвали проблему, требующую срочного вмешательства

Относительно бродячих собак 6 декабря 2023 года высказалась председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в стране за первое полугодие текущего года бродячие собаки укусили 81 несовершеннолетнего, что привело к гибели троих детей.

"По предоставленной информации Минздравом и Бюро национальной статистики, дети погибли в Актюбинской и Туркестанской областях, а также в Астане. Эти страшные происшествия только подчеркивают остроту проблемы, требующей срочного вмешательства и решительных действий. Ответственность за обеспечение безопасности детей лежит на местных исполнительных органах. Они обязаны немедленно предпринимать меры для предотвращения подобных инцидентов. Однако, несмотря на предпринимаемые действия, необходимые шаги кажутся недостаточными", – написала Насымжан Оспанова в Instagram.

Она считает, что такое положение создает серьезные угрозы жизни и безопасности населения, особенно – детей, находящихся в более уязвимом положении.

"Комитет призывает власти ужесточить контроль за бродячими собаками. Это вопрос требует немедленного и серьезного внимания, поскольку каждый случай приносит невообразимую боль ребенку, семьям и обществу". Насымжан Оспанова

В связи с этим Комитет по охране прав детей, стремясь создать безопасные условия, рекомендует принять комплекс оперативных мер для решения данной системной проблемы:

постоянный мониторинг мест скопления бродячих собак в различных районах и городах с использованием современных инновационных технологий, таких как дроны и беспилотные аппараты.

включение в повестку заседаний акиматов и маслихатов регионов вопросов о финансировании ветеринарных служб.

организация приема обращений и сообщений граждан через телефоны доверия и "горячие линии" государственных органов по фактам подобных инцидентов.

"Сообщения о печальных случаях продолжают поступать, и это не может быть проигнорировано. Необходимо объединить усилия для обеспечения безопасности наших детей и предотвращения подобных ситуаций. Мы все должны приложить усилия для защиты детей и обеспечения им безопасного окружения для их роста и развития". Насымжан Оспанова

Это, как подчеркнула глава комитета, "общая обязанность и ответственность перед будущим поколением".

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