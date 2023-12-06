На севере Казахстана ожидаются морозы до -42°

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане 7-9 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха.

По прогнозу синоптиков, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).

В ночные часы температура воздуха понизится:

на западе до -10-20°,

на северо-западе и севере до -28-38°,

на крайнем севере страны до -42°,

в центре и на востоке республики до -28-33°,

в южных регионах Казахстана до -5-13°.

По республике – туманы, в южной половине страны – усиление ветра.