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На севере Казахстана ожидаются морозы до -42°

На севере Казахстана ожидаются морозы до -42° Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане 7-9 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха.

По прогнозу синоптиков, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).

В ночные часы температура воздуха понизится:

  • на западе до -10-20°,
  • на северо-западе и севере до -28-38°,
  • на крайнем севере страны до -42°,
  • в центре и на востоке республики до -28-33°,
  • в южных регионах Казахстана до -5-13°.

По республике – туманы, в южной половине страны – усиление ветра.

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