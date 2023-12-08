Морозная погода ожидается в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на субботу, 9 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон, с которым сохраняется морозная погода, преимущественно – без осадков.

"В южной половине, на востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель в горных районах временами сильный снег, гололед. По республике прогнозируются туман, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что в горных районах Жетысуской, Алматинской областей, ночью на юге, в горных районах Жамбылской, ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег.

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