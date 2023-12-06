Школьников наградили в Атырау за проект по дорожной безопасности

Главный полицейский Атырауской области поздравил молодых ученых и их руководителя, подготовивших проект по безопасности дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП области, учащиеся специализированной школы-лицея-интернат №41 "Зияткер" Атырау Азамат Тельманулы и Дарын Тлеккабыл презентовали проект, посвященный безопасности дорожного движения на масштабном научном фестивале "ABAY GYLYM FEST".

Фото: Polisia.kz

Глава полиции региона Нурхат Уразбаев встретился со школьниками и их руководителем, вручив благодарственные письма. Он положительно оценил инициативу учащихся, отметив, что сотрудники полиции рады подобным проектам, которые появляются в результате систематического проведения профилактических мероприятий для обеспечения безопасности детей.



"Предлагаем признать таких школьников-энтузиастов юными инспекторами дорожного движения", – сказал Уразбаев.

Проект представляет собой дороги, которые воспроизводят музыкальные звуки, создаваемые рельефными линиями. Они обеспечат дополнительную безопасность автомобиля на трассе. К слову, в настоящее время существующие на территории Атырауской области рельефные полосы бесшумны.

Музыкальная дорожка, представленная учащимися, представляет собой проект, который передает тактильную вибрацию и звуковой шум во время движения через колеса в виде мелодии на кузов автомобиля. Мелодия воспроизводится за счет соприкосновения колес автомобиля на определенной скорости с шумовой разметкой. Музыкальная дорожка создается из рельефных линий и располагается на специально рассчитанном расстоянии друг от друга для того, чтобы из них звучали музыкальные звуки.





Фото: Polisia.kz

Авторы проекта Азамат и Дарын пояснили, что такие полосы стоит наносить в целях недопущения дорожно-транспортного происшествия. Они помогут предотвратить превышение скорости на опасных участках, а также обратить на них внимание водителей при утомленности или сна за рулем.



"При проезде через них происходит вибрация, которая помогает водителям сконцентрироваться на проезжей части. Такие дороги существуют уже давно в странах с развитой цивилизацией. Например, в Дании он используется с 1995 года, а в Северной Корее – с 2006 года. Япония уже внедрила эту практику в 2007 году, а США – в 2008 году. Мы хотим, чтобы этот метод был эффективно реализован и в нашей стране. Ведь в Казахстане ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает более 3 тыс. человек, травмируется более 30 тыс. жителей. Смертность при ДТП в республике в 11 раз выше, чем в Норвегии", – объясняют ребята.

Согласно Всемирным исследованиям, дорожно-транспортные происшествия в США сокращаются. Одной из причин этого является эффективное использование музыкальной дорожки, и во всех штатах запрещено разговаривать по мобильному телефону во время вождения. Оказывается, есть разные интересные способы отказаться от использования телефона за рулем.

Юные таланты рассказали, что в дальнейшем также будут создавать подобные проекты, двигаясь в этом направлении.

В июле сообщалось, что новые правила дорожного движения были утверждены в Казахстане.