Безопасное общество: как полицейские Атырау борются с хулиганами и преступниками

В рамках проекта "Безопасное общество" сотрудники полиции Атырауской области максимально усилили работу по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Какие меры приняты для минимизации преступности, выясняла корреспондент Zakon.kz.

В Атырауской области общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений снизилось с 2501 до 2364. Таковы данные за шесть месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель совершений преступлений тяжкой категории упал с 779 до 723, убийств – с 14 до 10, краж – с 678 до 331.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, раскрыты все изнасилования, грабежи, разбои, хулиганства тяжкой степени, угоны автомобилей. Раскрытию 374 преступлений способствовала патрульно-постовая полиция. По принципу "нулевой терпимости" выявлено свыше 230 тыс. административных правонарушений. Большая часть преступлений, совершенных в общественных местах, приходится на кражи и мелкие хищения.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

"Если остановиться на причине преступности, то, во-первых, в целом регион является благоприятным местом для инвесторов, бизнеса, представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В последние годы растет количество людей, приезжающих сюда в поисках работы из дальнего и ближнего зарубежья, других регионов страны. Нередки преступления, совершаемые приезжими. Во-вторых, за последние пять лет увеличилась и численность населения. В-третьих, немало тех, кто не хочет трудиться, а ведь работы непочатый край. Мы проанализировали общее число преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Практически все зарегистрированные грабежи, разбойные преступления и большая часть краж в регионе были совершены безработными людьми", – констатировал заместитель начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Большая часть хулиганских преступлений, а тут рост с 33 до 79 – дело рук нетрезвых людей преимущественно в развлекательных заведениях. Учитывая такое положение дел, полицейские предложили владельцам ресторанов и развлекательных заведений ограничить рабочее время до 02:00.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

По словам заместителя начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиева, для предупреждения роста преступности внедрены и другие меры профилактики.

"В результате проведенного анализа мы усилили маршруты патрулирования в особо криминогенных зонах, пересмотрели места расположения видеокамер "Сергек" и ранее установленных стационарных постов. Работа в этом направлении находится на ежедневном контроле. Отмечу также, что в рамках реализации Послания главы государства "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", в целях реализации установленных министерством мер, в том числе перехода полиции на сервисную модель, принципа "полиция в шаговой доступности", в 2023 году совместно с местными исполнительными органами мы приняли ряд дополнительных мер. Постановлением акима Атырауской области была создана специальная рабочая группа, определены основные направления работы. В местах большой концентрации людей установили восемь модульных стационарных постов. Проведено почти 600 встреч участковых инспекторов полиции с населением, в которых приняли участие более 11 тыс. человек. Участковые пункты полиции полностью оснащены нужным оборудованием, компьютерной техникой, все сотрудники имеют видеорегистраторы и планшеты". Абдигани Сейдуалиев

Большой профилактической работой в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе серьезных и особо тяжких преступлений, занимаются участковые инспекторы полиции. На сегодняшний день из 92 участковых пунктов полиции региона 24 объединены с жильем. Участковый инспектор полиции городского отдела полиции №1 УП города Атырау старший лейтенант полиции Жандарбек Жанбырбаев в правоохранительных органах служит более 10 лет, а "шериф" – последние два года. Он живет в участковом опорном пункте №21 вместе с женой и дочерью. Супруги ждут пополнения в семье.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

"В опорном пункте предусмотрены все условия для работы и проживания. Дом оснащен необходимой мебелью, техникой, средствами связи и системой видеонаблюдения. Это значит, что процесс общения с гражданами находится под постоянным контролем. Работа не из легких, в обязанности входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности на закрепленном участке, а также оказание необходимой помощи жителям в случае обращения или жалобы. Да, к каждому нужен индивидуальный подход. Стараюсь помочь каждому. А знаете, еще иногда человеку нужно просто выговориться, особенно одиноким людям". Жандарбек Жанбырбаев

Участковый посещает семьи, которые состоят на учете на административной территории, учит уму-разуму излишне выпивающих сограждан, старается примирить рассорившихся соседей, а безработным – помочь найти работу. И он радуется, что подчас ему удается "достучаться" до таких людей, найти с ними контакт, его советы не игнорируются.