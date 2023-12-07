Долги по зарплате: сколько денег вернули казахстанцам недобросовестные работодатели

С начала 2023 года благодаря усилиям государственных инспекторов труда более чем 23 тысячам казахстанцев возместили задолженность по зарплате, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 7 декабря, по состоянию на 1 декабря государственные инспекторы труда выявили на 961 предприятии страны задолженность по зарплате. Работодатели не выплатили 25 тысячам сотрудников более 6,4 млрд тенге.





"Руководителям предприятий выдали 1261 предписание, обязательное для исполнения, и наложили штрафы на сумму более 174,5 млн тенге", – сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Благодаря вмешательству инспекторов удалось восстановить справедливость: на большинстве предприятий установили жесткие графики и сроки погашения долгов по зарплате. Благодаря этому 23,3 тыс. казахстанцев уже получили положенные выплаты на общую сумму 5,6 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматы работодатели возместили сотрудникам долги по зарплате более чем на 700 млн тенге.