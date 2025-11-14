Сколько миллиардов задолжали работающим на предприятиях казахстанцам по зарплате

В Казахстане с начала 2025 года государственными инспекторами труда защищены права более 49,6 тыс. работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"По состоянию на 1 ноября 2025 года государственными инспекторами труда на 394 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 9,8 тыс. работниками на сумму более 2,3 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 6,5 тыс. нарушений трудовых прав".

Отмечается, что руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 3369 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 428,2 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 9,6 тыс. работников. Им выплачено 2 млрд тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, на особом контроле министерства находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 ноября 2025 года государственными инспекторами труда проведено 5306 проверок, в ходе которых выявлено 6571 нарушение, из них:

в сфере труда – 5427;

по безопасности и охране труда – 1111;

занятости населения – 33.

"В результате принятых мер защищены трудовые права 40 тыс. работников". Пресс-служба МТСЗН РК

О том, кому работодатели в Казахстане готовы платить зарплату в миллион тенге, можете узнать здесь.