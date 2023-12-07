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Законодательство РК

Когда таксисты без ИП смогут официально работать в Казахстане

Когда таксисты без ИП смогут официально работать в Казахстане Фото: pxhere
В Казахстане работают четыре мобильных приложения заказа такси, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства транспорта, их деятельность находится в конкурентной среде и регламентирована законом "Об автомобильном транспорте" и правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

"Операторы мобильных приложений заказа такси определены как информационно-диспетчерские службы, которые имеют право обслуживать только официальных перевозчиков такси – ИП или юридических лиц РК, подавших уведомление в местные исполнительные органы", – рассказали в ведомстве. 

1 января 2025 года ожидается вступление в силу поправок в закон "Об автомобильном транспорте", которые позволят причислить к официальным перевозчикам такси и физических лиц.

"Новые нормы закрепляют в национальном законодательстве условие, согласно которому физическое лицо сможет полноправно заниматься перевозками такси при подаче в МИО уведомления для включения в реестр официальных перевозчиков такси. А ответственность и контроль за тем, как физическое лицо, включенное в реестр, будет соблюдать требования к такси, возлагается на оператора мобильного приложения", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что новшества направлены на обеспечение соблюдения требований законодательства физическими лицами, осуществляющими перевозки такси.

При этом, поправки могут заработать ранее указанного срока, так как госорганы сейчас рассматривают возможность их введения в действие уже с 2024 года. Связано это с высокой актуальностью вопроса.

Как сообщалось ранее, в целях обеспечения устойчивого развития рынка перевозок такси госорганы, уполномоченные в области транспорта и обеспечения дорожного движения, в октябре приняли совместную Дорожную карту по искоренению незаконных пассажирских перевозок.

Документом предусмотрены рейды по стихийным стоянкам перевозчиков для проверки их соответствия требованиям законодательства, упорядочение контроля за деятельностью мобильных приложений заказа такси, меры по выявлению незаконных перевозчиков через системы фотовидеофиксации ("Сергек", АСИ и т.д.), проработка интеграции мобильных приложений заказа такси с ИС госорганов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей.

Ранее стало известно, что в Казахстане урегулировали работу курьеров и таксистов.

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