Таксистам с праворульными авто запретят работать в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев 20 августа на брифинге в правительстве рассказал, что водителям такси InDrive и "Яндекс.Такси" запретят работать на праворульных машинах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что уже подписан соответствующий меморандум с агрегатором InDrive.

"Меморандум предусматривает отказ от регистрации InDrive праворульных машин. Водителям на праворульных машинах законом запрещено осуществлять деятельность такси, поэтому InDrive и "Яндекс.Такси" не будут у себя их регистрировать. До 1 января InDrive и "Яндекс.Такси" у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", – дополнил Марат Карабаев.

По его мнению, есть праворульные автомобили, которые переделаны на леворульные и несут немалую опасность.

"У праворульных 13-значный VIN-код, а у леворульных состоит из 17 цифр. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и такие машины тоже выявлять. Их тоже (будут. – Прим. ред.) отключать с 1 января. МВД будет предоставлять список нарушителей, часто нарушающих, которые также будут отключены от системы агрегаторов. Как авто, так и гражданин", – резюмировал Карабаев.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил на недовольство казахстанцев предложением ввести ограничение поездок для водителей такси InDrive и "Яндекс.Такси" на расстояние свыше 50 км.