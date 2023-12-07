Где в Астане можно будет бесплатно покататься на горках и катках
По информации акимата, в общей сложности будет подготовлено почти 60 ледовых горок и катков. Все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы (без учета личного инвентаря в виде коньков, ватрушек).
В районе Байконыр:
Дворец "Жастар" (пр. Республики, 34) – на территории дворца планируется обустроить каток, горку, также будет установлена новогодняя елка.
Парк им. К. Ататюрка по улице (Ж. Ташенова) – на территории парка планируется обустроить каток и горку.
Аллея "Писателей" (пр. Абая) – на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы.
ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) – здесь также будет обустроен каток и горка.
ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) – аналогично, как в ЖМ "Өндіріс", будут обустроены каток и горка.
ЖМ "Казгородок" (ул. Досмухамедулы, 6) – будет установлена горка высотой 2 метра, 6 метровая елка.
ЖМ "СМП" (ул. Кеншилер 5, ул. 126-я) – будут установлены горки высотой 2 метра и елки.
ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – на данном участке будет установлена горка высотой 4 метра, также будет установлена пятиметровая елка.
В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и 4 катка по следующим локациям:
Сквер по пр. Богенбай батыр, 43 (каток).
Городская площадь, ул. Бейбитшилик, 11 (2 горки и каток).
Парк Коктал (2 горки и каток).
Набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хану (6 горок и каток).
Пересечение улиц Окжетпес-Герцена (1 горка).
В районе Алматы горки (11) будут обустроены на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон (2), в парке за Пирамидой, на территории Дворца школьников, ЖД вокзала "Нурлы жол", в микрорайоне Сарайшык, еще 4 горки будут расположены в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар. Ледовые катки будут расположены на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон, в парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.