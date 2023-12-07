Где в Астане можно будет бесплатно покататься на горках и катках

В Астане появятся ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, в общей сложности будет подготовлено почти 60 ледовых горок и катков. Все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы (без учета личного инвентаря в виде коньков, ватрушек).

В районе Байконыр:



Дворец "Жастар" (пр. Республики, 34) – на территории дворца планируется обустроить каток, горку, также будет установлена новогодняя елка.

Парк им. К. Ататюрка по улице (Ж. Ташенова) – на территории парка планируется обустроить каток и горку.

Аллея "Писателей" (пр. Абая) – на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы.

ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) – здесь также будет обустроен каток и горка.

ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) – аналогично, как в ЖМ "Өндіріс", будут обустроены каток и горка.

ЖМ "Казгородок" (ул. Досмухамедулы, 6) – будет установлена горка высотой 2 метра, 6 метровая елка.

ЖМ "СМП" (ул. Кеншилер 5, ул. 126-я) – будут установлены горки высотой 2 метра и елки.

ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – на данном участке будет установлена горка высотой 4 метра, также будет установлена пятиметровая елка.

В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и 4 катка по следующим локациям:

Сквер по пр. Богенбай батыр, 43 (каток).

Городская площадь, ул. Бейбитшилик, 11 (2 горки и каток).

Парк Коктал (2 горки и каток).

Набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хану (6 горок и каток).

Пересечение улиц Окжетпес-Герцена (1 горка).

В районе Алматы горки (11) будут обустроены на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон (2), в парке за Пирамидой, на территории Дворца школьников, ЖД вокзала "Нурлы жол", в микрорайоне Сарайшык, еще 4 горки будут расположены в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар. Ледовые катки будут расположены на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон, в парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.