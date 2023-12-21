Катки, горки, фотозоны: как украшают Астану

В столице возводят ледовые катки, горки, устанавливают МАФы, фотозоны и др. В общей сложности на территории пяти районов будет построено порядка 60 ледовых катков и горок. Весь этот досуг будет продолжаться на протяжении всего зимнего сезона, передает официальный сайт акимата Астаны.

Новогоднее оформление, как обустройство катков, горок, мафов, фотозон и других элементов, – находится в процессе. Как правило, ежегодно данные работы завершаются к 23-25 декабря. Часть работ уже завершена. К примеру, насладиться зимним отдыхом и покататься на ледяной горке, катке уже можно на площадке перед Дворцом "Жастар" и у ЭКСПО-городка.





Вместе с тем, в эти выходные в Центральном парке столицы откроется первый линейный каток протяженностью 290 метров. Открытие катка с концертной программой состоится в 18:00 часов 23 декабря. В районе Сарыарка зимние развлечения для всей семьи организуют в сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, на Городской площади по улице Бейбитшилик, в парке "Коктал".





В районе Алматы определены следующие локации: площадь у монумента "Қазақ Елі", на пересечении улиц Тауелсиздик и Кажымукана около МВД, на парковке заведения "Кувшин", на пересечении Абылайхана – Кобда, у Дворца школьников.





Кроме того, площадки зимнего досуга в районе Нура организуют около центра семейного отдыха Ailand, ТРЦ KeruenСity, "Хан Шатыр", Asia Park, а также у входной группы в Столичный парк и жилом массиве Уркер.





В скором времени жители района Байконыр также смогут покататься на ледовых горках в парке "Ататюрк", у Дворца "Жастар", на Аллее писателей, в жилых массивах Казгородок, Кирпичный, Ондирис, СМП, Коянды.





Еще три локации определили в районе Есиль – ЭКСПО, Ботанический сад и около ТРЦ "Керуен".