Акмолинские учителя стали обладателями статуса "Лучший педагог-2023"

Сразу три педагога из Акмолинской области удостоены звания "Үздік педагог-2023" и стали одними из лучших в стране учителями.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Астане, в которой были награждены 3 лучших педагога Акмолинской области, каждый из которых получит награду в размере 1000 МРП. Достойными своих наград оказались преподаватель специальных дисциплин Кокшетауского высшего Казахского педагогического колледжа имени Жанайдара Мусина Серкешбаева Гульжанат Нурмагамбетовна, учитель математики школы-лицея имени Балуана Шолака Буландынского района Хасихан Енгилик и учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 9 Бурабайского района Калмаганбетова Гулаим Тастановна.



Как сообщили в управлении образования данный конкурс является одним из масштабных и сложных в стране, к участникам выставляются высокие требования, в проекте побеждают самые сильные и высококвалифицированные деятели образования.

"Конкурс проходил в три этапа, и был достаточно сложным, требования к участникам самые строгие, поэтому нашим педагогам пришлось постараться, чтобы оказаться в числе лучших. В конкурсе приняли участие 1896 педагогов из всей страны, из них только 964 смогли дойти до уровня республики, далее 64 претендентов дошли до уровня министерства образования. Среди них были и дошкольные организации, представители дополнительного образования и колледжи", - уведомили в управлении образования Акмолинской области.

Опытный педагог, автор методических пособий с 26 летним стажем учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 9 Бурабайского района Калмаганбетова Гулаим Тастановна поделилась, что многие годы трудилась, перед тем как прийти к такой высокой награде. На наш вопрос что она почувствовала, когда узнала новость о том, что вошла в тройку победителей она ответила так.

"То счастье которое я испытала когда узнала что оказалась в числе лидеров передать словами невозможно. Мы с лета готовились к этому конкурсу, не спали ночами, собирал все документы. Когда мне сообщили что я прошла в областной этап конкурса, это уже стало для меня большим счастьем, при этом была огромная надежда пройти в республику. Я работаю в этой сфере более 26 лет. Быть в числе лучших – то к чему мы стремимся, ведь каждый педагог мечтает, чтобы его труд оценили. Мои ученики занимали первые места в республиканских и международных олимпиадах, защищали честь нашей области. К тому же, лично я сама сделала несколько методических пособий, ведь в наше время простым выступлением у доски учеников заинтересовать сложно, поэтому я разработала авторский проект, в котором реализуется новая методика, в игровой форме я обучаю детей, они набирают баллы и проявляют большой интерес к предмету. Конечно же, это наша с коллективом и руководством школы общая победа. Выражаю огромную благодарность директору нашей школы Бибигуль Куанышевне Кушекове за поддержку", - акцентировала Гулаим Калмаганбетова.

Следует отметить, что конкурс "Лучший учитель" проводится с 2012 года. На сегодняшний день лучшими признаны 624 учителя, каждый из которых в качестве государственной поддержки получил вознаграждение в размере более 3 млн. тенге. Как сообщили в министерстве образования, процедура проведения конкурса была автоматизирована. В состав республиканской конкурсной комиссии вошли неправительственные организации, представители родительской общественности, журналисты, активные педагоги, представители казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки.