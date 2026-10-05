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Общество

В Алматы ко Дню учителя наградили лучших педагогов города

аким города Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:53 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В День учителя в Алматы состоялась торжественная церемония награждения педагогов города, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил представителей педагогического сообщества с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем труде "К справедливому обществу – честное слово" особо отметил роль педагогов в обществе: "Учительское сообщество формирует новое качество нации. Быть учителем и воспитывать подрастающее поколение – священная миссия". Сегодня, когда мы вступаем в цифровую эпоху, требования к нашим учителям также возрастают. Развивается искусственный интеллект, постоянно обновляются технологии, меняются и профессии. Но Учитель, который прививает ребенку знания и стремление к развитию, мудрость и нравственные ценности, всегда будет занимать особое место в обществе, – сказал аким Алматы.

Он также отметил, что сегодня в системе образования города работают более 42 тыс. педагогов. Алматинские учителя продолжают традиции выдающихся педагогов города. Аягүл Төреқызы Миразова стала первым педагогом, удостоенным высокого звания "Қазақстанның Еңбек Ері". В 2024 году этого высокого звания была удостоена учитель математики школы-интерната №4 Гүлжанар Молдакерімқызы Нұрпейісова. На сегодня 16 педагогов Алматы имеют почетное звание "Заслуженный учитель Казахстана".

Это конкретный результат работы сильной педагогической школы Алматы, преемственности профессиональных традиций и высокого авторитета профессии учителя, – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

За особые заслуги перед государством и значительные достижения в сфере образования четыре алматинских педагога удостоены ордена "Құрмет".

Государственной наградой отмечены Сабыр Тұяқбаев — учитель физики Республиканской физико-математической школы с 53-летним трудовым стажем; ветеран труда Тоқтар Абайлда, посвятивший системе образования 50 лет; учитель начальных классов гимназии №138 Эльмира Әбдірасылова, стаж работы которой составляет 37 лет; учитель-логопед специальной школы-интерната №7 Алма Сексенова, работающая в сфере образования 33 года.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена учитель английского языка общеобразовательной школы №87 Наталья Зубенко, посвятившая педагогической деятельности 47 лет.

Еще пять педагогов получили Благодарственные письма акима города. В их числе заведующая отделом центра "Алматы дарыны" Жібек Сванбаева, заместитель директора специализированного лицея №178 Гүлнафис Дәулетбаева, учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №136 Нұргүл Жұманбек, учитель английского языка школы-гимназии №44 Сусанна Зейналова и учитель математики школы-гимназии №174 Дәмен Сағатбек.

Отдельной частью церемонии стало награждение победителей ежегодного городского конкурса среди молодых педагогов "Алматы ұстазы – 2026". Семь лучших педагогов города получили возможность пройти международную стажировку в Китае. В их числе учителя истории, географии, биологии, казахского языка и литературы, физики, английского языка и химии из школ Алматы.

Обладателем Гран-при конкурса "Алматы ұстазы – 2026" стал учитель химии специализированного лицея №92 Мықтыбек Тәңірберген Бақытжанұлы. Победителю вручены сертификат на 5 млн тенге и сертификат на прохождение международной стажировки в Китае.

Всего в финал конкурса вышли семь педагогов, представляющих разные предметные направления и школы города. Поддержка молодых специалистов, повышение престижа профессии учителя и создание возможностей для профессионального развития педагогов остаются одними из приоритетных направлений системы образования Алматы.

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Айсулу Омарова
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