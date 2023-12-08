Усыновленный парень из Казахстана ищет биологических родителей

Уроженец Казахстана, который был усыновлен в детстве бельгийцами, ищет биологических родителей в Казахстане. Об этом написал 7 декабря вице-президент "Фонда Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев, сообщает Zakon.kz.

Объявление о поиске родных в Казахстане опубликовали в Instagram вице-президент "Фонда Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев.

В публикации говорится, что житель Испании по имени Жани приехал в Казахстан в поисках биологических родителей. Парень рассказал, что родился в 2002 году в Аракалыке, а в двухлетнем возрасте мальчика Жанибека усыновила и увезла в Европу бельгийская пара.

Выросший в Европе Жани получил европейское образование и говорит на английском, испанском, французском и немецком языках.





Жани поделился, что останется в Казахстане до 20 декабря и надеется найти своих родственников до отъезда. Он призывает всех, кто возможно знает его семью, откликнуться и помочь в этом важном вопросе.