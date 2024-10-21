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Законодательство РК

Токаев ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом

Токаев ратифицировал соглашение об обмене биологическим материлом, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 18:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 октября ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об обмене биологическим материалом", – говорится в сообщении.

Соглашение об обмене биологическим материалом подписано 20 мая 2022 года в городе Минске.


"Данный закон является важным шагом на пути укрепления международного сотрудничества в области биологических исследований. Это также позволит объединить усилия государств – участников СНГ по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных", – сказал депутат Сената РК Сакен Арубаев.

Ратификация Соглашения обеспечит взаимодействие научных учреждений с зарубежными партнерами, обмен биологическими материалами в соответствии с международными стандартами и требованиями. Подключение к глобальной сети обмена биологическим материалом позволит национальным исследовательским учреждениям страны получить доступ к уникальным образцам и проводить совместные исследования с ведущими мировыми лабораториями.

Биоматериалы будут передаваться на безвозмездной основе. Они не будут использоваться в коммерческих целях. По окончании любых исследований получатель обязуется уведомить поставщика о результатах проведения исследований. Биоматериал используется получателем только в рамках соглашения и он обязуется утилизировать все отходы.

Ранее, в начале октября, соглашение ратифицировал Сенат РК на пленарном заседании.

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