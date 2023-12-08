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Масштабная трансформация главного информационного канала страны

Масштабная трансформация главного информационного канала страны Фото: агентство "Хабар"
Агентство "Хабар" информирует о масштабной трансформации главного информационного телеканала страны "Хабар 24". Изменения включают в себя переход на новый формат вещания и ребрендинг.

С 11 декабря текущего года "Хабар 24" будет выходить в эфир под уже известным брендом "24 KZ". По результатам опроса аудитории, а также согласно данным Google Trends, в поисковых запросах название канала "24kz" используется чаще, чем "Хабар 24". То есть для телевизионной аудитории привычным до сих пор остается название "24kz".

Масштабная трансформация главного информационного канала страны

Фото: агентство "Хабар"

Телеканал представит обновленный красно-белый логотип на основе двух цифр, который отличается своей оригинальностью и современной эстетикой. Элемент восходящего солнца в логотипе – это символ начала нового дня, а обозначение KZ призвано подчеркнуть страновую принадлежность телеканала.

Масштабная трансформация главного информационного канала страны

Фото: агентство "Хабар"

Основные изменения в рамках трансформации затронут контентную часть и форму подачи информации. Для этого главный информационный телеканал страны кардинально пересмотрел программную сетку вещания, увеличив продолжительность выпусков новостей и сделав акцент на аналитику с детальной проработкой тем и дискуссий. Кроме того, канал запускает утреннее информационное шоу "24 KZ таңы" / "Утро 24 KZ" и вечернюю итоговую информационно-аналитическую программу "Prime time". Эти проекты будут выходить из новой студии, которая отличается своей масштабностью и технологичностью.

Масштабная трансформация главного информационного канала страны

Фото: агентство "Хабар"

С учетом самой разветвленной региональной и международной корреспондентской сети среди казахстанских СМИ канал увеличит количество эксклюзивных прямых включений из разных уголков страны и мира.

"Мы не стоим на месте, мы идем в ногу со временем. Телеканал обновляется, оставаясь при этом верным принципам оперативности и объективности при освещении событий. Ребрендинг главного информационного телеканала символизирует новый этап его развития. Трансформация телеканала отвечает запросам современного прогрессивного зрителя".Председатель правления АО "Агентство "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев
Масштабная трансформация главного информационного канала страны

Фото: агентство "Хабар"

Напомним, первый круглосуточный информационный телеканал вышел в эфир 1 сентября 2012 года и на протяжении 11 лет продолжает оставаться флагманом информационного вещания в стране. Контент "24 KZ" состоит на 100% из программ отечественного производства.

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