Масштабная трансформация главного информационного канала страны

Агентство "Хабар" информирует о масштабной трансформации главного информационного телеканала страны "Хабар 24". Изменения включают в себя переход на новый формат вещания и ребрендинг.

С 11 декабря текущего года "Хабар 24" будет выходить в эфир под уже известным брендом "24 KZ". По результатам опроса аудитории, а также согласно данным Google Trends, в поисковых запросах название канала "24kz" используется чаще, чем "Хабар 24". То есть для телевизионной аудитории привычным до сих пор остается название "24kz".

Фото: агентство "Хабар"

Телеканал представит обновленный красно-белый логотип на основе двух цифр, который отличается своей оригинальностью и современной эстетикой. Элемент восходящего солнца в логотипе – это символ начала нового дня, а обозначение KZ призвано подчеркнуть страновую принадлежность телеканала.

Фото: агентство "Хабар"

Основные изменения в рамках трансформации затронут контентную часть и форму подачи информации. Для этого главный информационный телеканал страны кардинально пересмотрел программную сетку вещания, увеличив продолжительность выпусков новостей и сделав акцент на аналитику с детальной проработкой тем и дискуссий. Кроме того, канал запускает утреннее информационное шоу "24 KZ таңы" / "Утро 24 KZ" и вечернюю итоговую информационно-аналитическую программу "Prime time". Эти проекты будут выходить из новой студии, которая отличается своей масштабностью и технологичностью.

Фото: агентство "Хабар"

С учетом самой разветвленной региональной и международной корреспондентской сети среди казахстанских СМИ канал увеличит количество эксклюзивных прямых включений из разных уголков страны и мира.

"Мы не стоим на месте, мы идем в ногу со временем. Телеканал обновляется, оставаясь при этом верным принципам оперативности и объективности при освещении событий. Ребрендинг главного информационного телеканала символизирует новый этап его развития. Трансформация телеканала отвечает запросам современного прогрессивного зрителя". Председатель правления АО "Агентство "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев

Фото: агентство "Хабар"

Напомним, первый круглосуточный информационный телеканал вышел в эфир 1 сентября 2012 года и на протяжении 11 лет продолжает оставаться флагманом информационного вещания в стране. Контент "24 KZ" состоит на 100% из программ отечественного производства.