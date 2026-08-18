"Главные дебаты – 2026": лидеры семи партий встретятся на площадке 24.kz

19 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала 24.kz (Агентство "Хабар") состоятся "Главные дебаты – 2026". Это финальные телевизионные дебаты перед первыми в истории страны выборами в Курултай.

Основная тема предстоящих телевизионных дискуссий – "От роста экономики к благополучию граждан". В прямом эфире кандидаты представят свои программы и ключевые решения для социально-экономического прогресса страны. Следить за ходом дискуссии в режиме реального времени можно будет на YouTube-канале, а также в официальных аккаунтах телеканала 24.kz в Telegram, Instagram и TikTok.

Важность дебатов подчеркивает состав участников – на дискуссионной площадке сойдутся исключительно лидеры всех семи политических партий страны:

Председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай, председатель Демократической партии "Ак жол" Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, председатель Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Асхат Рахимжанов, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртаев.

В дебатах избирательной кампании по выборам в Курултай лидеры семи политических партий представят свои предвыборные программы, обсудят позиции друг друга и вступят в дискуссию по наиболее актуальным вопросам. Формат четырех раундов предусматривает возможность для председателей задавать вопросы оппонентам, а также отвечать на обращения граждан, поступившие в контакт-центр и в формате видеосообщений. В заключительной части участники обратятся к избирателям с итоговыми заявлениями.

Порядок выступлений участников дебатов будет определен в ходе открытой жеребьевки. Она пройдет 18 августа в 10:00 в прямом эфире телеканала 24.kz, за день до проведения основных дискуссий. Результаты жеребьевки будут оперативно опубликованы в социальных сетях. Таким образом, процедура определения очередности состоится максимально прозрачно для всех кандидатов и зрителей.

Модераторами эфира выступят известные телеведущие Нурсултан Курман и Молдир Досбай. Прием и обработку обращений граждан, поступающих в колл-центр, обеспечит Сагыныш Абикей.

Захватывающие предвыборные дебаты лидеров семи политических партий – не пропустите это историческое событие!

"Главные дебаты – 2026". 19 августа, 20:00. Телеканал 24.kz.

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