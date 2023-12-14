Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон с которым сохраняется морозная погода преимущественно без осадков.





"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель", – рассказали синоптики.

По Казахстану прогнозируются усиление ветра, на юге – туманы.







Ночью на юго-востоке Алматинской области сохранится очень сильный мороз 30-31°С.





В районе Алакольских озер Жетысуской области, ночью и утром на горных перевалах Туркестанской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской, на востоке, в центре Кызылординской областей временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.





В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°С, днем -10-12°С морозы.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью сильный мороз -18-20°С, днем -6-8°С морозы.

В Шымкенте – переменная облачность, в конце дня осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С мороз, днем +3+5°С тепла.



