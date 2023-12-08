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Участникам декабрьских событий увеличили единовременную выплату до 250 тысяч тенге

Участникам декабрьских событий увеличили единовременную выплату до 250 тысяч тенге Фото: Zakon.kz
Участникам декабрьских событий предложили увеличить единовременную выплату до 250 тысяч тенге в Алматы. Об этом сообщил заместитель акима Арман Кырыкбаев, отвечая на вопрос депутатов Маслихата в ходе внеочередной сессии, сообщает Zakon.kz.

Изначально этот план рассматривался на следующий год. Однако по поручению акима Алматы Ерболата Досаева за счет экономии средств и накануне Дня Независимости рассмотрена возможность организовать выплаты "желтоксановцам" в текущем году.

Ежегодно участники декабрьских событий 1986 года получают выплаты по 150 тысяч тенге ко Дню Независимости РК. В 2023 году эту помощь получат 702 человека.

В настоящее время в Алматы проживают 670 человек, принявших участие в декабрьских событиях в 1986 году. 

16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости.

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