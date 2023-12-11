Тепло вернули в дома жителей Темиртау

Теплоснабжение в жилых домах Темиртау, которое было нарушено из-за аварии на электростанции, восстановили. На объекте идет ремонт, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Темиртау утром 11 декабря, сейчас температурный график в домах Старого города восстановили. В домах горожан сейчас чуть теплее установленного норматива.

"В связи с тем, что на КарГРЭС-1 произошло подтопление багерной насосной, котлоагрегаты перевели на резервное топливо (мазут). Сейчас на объекте проводят ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива станции имеются в достаточном количестве", – подчеркнули в акимате.

Ранее 11 декабря стало известно, что на КарГРЭС-1 случилась авария в насосной, из-за которой теплоснабжение в Темиртау частично ограничили. Для ликвидации аварии создали оперативный штаб.