В Костанае произошел взрыв газа: под завалами 7 человек

Взрыв газо-воздушной смеси произошел сегодня, 11 декабря, в 12:36 в жилом массиве Амангельды. На месте развернут оперативный штаб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным ДЧС области, на территории предварительно произошел хлопок газов-воздушной смеси, в результате произошло полное обрушение одноэтажного здания, под завалами осталось около 7 человек.



Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС. На место взрыва прибыл аким области Кумар Аксакалов, создан оперативный штаб. Ведутся работы по поиску людей.