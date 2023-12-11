В Костанае произошел взрыв газа: под завалами 7 человек
фото пресс-службы ДЧС Костаная
Взрыв газо-воздушной смеси произошел сегодня, 11 декабря, в 12:36 в жилом массиве Амангельды. На месте развернут оперативный штаб, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По данным ДЧС области, на территории предварительно произошел хлопок газов-воздушной смеси, в результате произошло полное обрушение одноэтажного здания, под завалами осталось около 7 человек.
Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС. На место взрыва прибыл аким области Кумар Аксакалов, создан оперативный штаб. Ведутся работы по поиску людей.
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