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Взрыв газа в Костанае: из-под завалов вытащили двух человек

Взрыв газа в Костанае: из-под завалов вытащили двух человек Фото: Instagram/qostanai_tjd
В Костанае двух человек вытащили из-под завалов, которые образовались в результате взрыва газо-воздушной смеси 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды, сообщает Zakon.kz.

В поисково-спасательных работах задействованы силы Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области и местных исполнительных органов.

"За первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека. Поиски продолжаются".Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Начальник областного ДЧС Кайрат Касым рассказал изданию "Наша Газета" подробности поисково-спасательных работ. По его словам, "при таком морозе счет идет на минуты".

"Идут аварийно-спасательные работы, найдены два человека. Они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши", – рассказал он.

По словам главы ДЧС региона, работа проводится довольно-таки "ювелирная".

"Большим количеством техники здесь вопрос не решить", – добавил Кайрат Касым.

11 декабря 2023 года в Костанае в жилом массиве Амангельды произошел взрыв газо-воздушной смеси. Сообщалось, что под завалами находятся семь человек, на месте развернут оперативный штаб. Подробности здесь.

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