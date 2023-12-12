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Токаев рассказал, в какой обуви спасается от 30-градусных морозов в Астане

Токаев рассказал, в какой обуви спасается от 30-градусных морозов в Астане Фото: akorda.kz
Наглядный пример поддержки отечественных товаропроизводителей президентом Касым-Жомартом Токаевым привел в кулуарах премии "Алтын сапа" 12 декабря председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Раимбек Баталов отметил, что отечественные товаропроизводители в Казахстане пользуются колоссальным успехом. Особенно популярна национальная одежда.

"Еще одна интересная деталь. Сегодня была легкая промышленность очень хорошо представлена, и президент акцентировал внимание: "Вообще-то я в такой сильный мороз приехал в казахстанской обуви, а у тебя какая обувь?", – спросил он. Мне было немножко стыдно: я имею казахстанскую обувь, но сегодня в итальянской", – рассказал глава НПП "Атамекен".

В целом, по его словам, глава государства очень патриотично подходит к выбору личных вещей и своим примером популяризирует отечественных товаропроизводителей.

"Это такой маленький, но очень важный нюанс", – подчеркнул Раимбек Баталов.

Ранее сообщалось, что в Астане 13-14 декабря ожидаются сильные морозы: до -33°C ночью и до -24°C днем.

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