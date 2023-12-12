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Когда на телебашне Кок-Тобе появится подсветка

Когда на Кок-Тобе появится подсветка Фото: Zakon.kz
Подсветка на телебашне Кок-Тобе в Алматы появится весной 2024 года. Об этом на брифинге РСК рассказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава района рассказал, что за счет частных средств в сентябре начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе". На сегодня выполнены основные работы по строительству и асфальтированию дороги.

"Работы по обустройству входной группы, установке смотровых площадок и проведению освещения будут завершены весной 2024 года", – отметил Еркебулан Оразалин.

По данным сайта государственных закупок, такая подсветка казне города обойдется в 1,2 млрд тенге. 

В мае алматинцы возмутились стоимостью проезда на Кок-Тобе. В администрации парка тогда объяснили, что цену до 7 тыс. тенге подняли с 1 мая, раньше она была 5 тыс. тенге. Такое решение было принято для того, чтобы уменьшить поток машин в парк отдыха. 

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