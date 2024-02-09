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Когда на "Кок Тобе" в Алматы появится подсветка

Когда появится подсветка на Кок-Тобе Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда на телебашне "Кок Тобе" появится подсветка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На этот вопрос глава города ответил во время встречи с жителями Медеуского района 9 февраля.

"В мае-июне этого года планируется завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок Тобе" – одного из символов города", – сказал Ерболат Досаев.

Кроме того, акимат планирует повысить привлекательность зоны отдыха на Терренкуре за счет благоустройства прилегающих территорий. До конца первого квартала 2024 года разработают соответствующий проект.

"Проект предусматривает строительство современного амфитеатра и пешеходного моста, благоустройство пруда, установку детских и спортивных площадок", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев.

Также для активного досуга летом жителям станет доступен новый скейт-парк в микрорайоне Алатау. Его начали строить по просьбе жителей, работы завершат до конца марта.

О том, что на Кок-Тобе появится подсветка, стало известно в декабре 2023 года. По данным сайта государственных закупок, казне города это обойдется в 1,2 млрд тенге.

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