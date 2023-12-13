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Крупные заторы на дорогах возникли в пяти регионах Казахстана из-за снегопада

Крупные заторы возникли на республиканских трассах в пяти регионах Казахстана Фото: pixabay
В пяти регионах РК из-за непогоды возникли крупные заторы на республиканских трассах. Сотрудники дорожной службы оказывают помощь водителям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казавтожол" 13 декабря, в пяти регионах страны ввели ограничение движения из-за сильного мороза, буранов и метелей.

"На текущий час в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на 11 участках автомобильных дорог республиканского значения в пяти областях: Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской. Ограничение введено ввиду понижения температуры воздуха от -30°C до -32°C, а также буранов, метелей и гололеда", – сообщил Дархан Саканов, директор департамента эксплуатации АО НК "Казавтожол".

По словам Дархана Саканова, сейчас на трассах в пяти регионах Казахстана скопилось около 400 транспортных средств. Сотрудники дорожной службы оказывают водителям помощь.

"С начала зимнего сезона 2023-2024 годов сотрудники дорожной службы оказали помощь более чем 70 транспортным средствам, из них 12 машин были размещены в теплые боксы, около 20 человек были размещены в обогревательных пунктах", – сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас автодороги республиканского значения по всей стране в усиленном режиме расчищают от снега. В этих работах уже задействовали 528 единиц техники и 1231 рабочего.

Днем ранее ограничения из-за сильных морозов вводили на казахстанских трассах в 11 областях.

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