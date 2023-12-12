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Ограничения движения для транспорта ввели в 11 областях Казахстана

закрытые дороги Фото: КазАвтоЖол
По состоянию на 18:00 12 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 65 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Ограничения коснуться пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей оснащенных дизельными двигателями на дорогах в:

  • Акмолинской области – 20 участков;
  • Актюбинской области – 1 участок – Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, 0-234 км, уч. п. Карабутак – граница Костанайской области;
  • Алматинской области – 4 участка
  • Жетысуской области – 1 участок – "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык;
  • Костанайской области – 7 участков;
  • Мангистауской области – 2 участка;
  • Северо-Казахстанской области – 14 участков;
  • Алматы – Ташкент – Термез, 593-652 км, уч. границы Жамбылской области – п.Машат;
  • Туркестанской области – 1 участок.

Движение закрыто для всех видов автотранспорта в:

  • Жамбылской области – 6 участков;
  • Павлодарской области – 2 участка;
  • Карагандинской области – 7 участков по всем направлениям.

Для грузового автотранспорта в Улытауской области закрыт участок "Кызылорда-Павлодар" км. 756-788, уч.п. Жанаарка - гр.Карагандинской обл.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 451 единиц техники, 907 человек и затрачено порядка 1108 куб. м противогололедного материала. Ограничение действует на 9527,085 км автодорог или 38,35% от общей сети". Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, сколько рейсов задержали в аэропорту Астаны из-за непогоды.

Отметим, что синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13 декабря.

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