Ограничения движения для транспорта ввели в 11 областях Казахстана
Фото: КазАвтоЖол
По состоянию на 18:00 12 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 65 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.
Ограничения коснуться пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей оснащенных дизельными двигателями на дорогах в:
- Акмолинской области – 20 участков;
- Актюбинской области – 1 участок – Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, 0-234 км, уч. п. Карабутак – граница Костанайской области;
- Алматинской области – 4 участка
- Жетысуской области – 1 участок – "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык;
- Костанайской области – 7 участков;
- Мангистауской области – 2 участка;
- Северо-Казахстанской области – 14 участков;
- Алматы – Ташкент – Термез, 593-652 км, уч. границы Жамбылской области – п.Машат;
- Туркестанской области – 1 участок.
Движение закрыто для всех видов автотранспорта в:
- Жамбылской области – 6 участков;
- Павлодарской области – 2 участка;
- Карагандинской области – 7 участков по всем направлениям.
Для грузового автотранспорта в Улытауской области закрыт участок "Кызылорда-Павлодар" км. 756-788, уч.п. Жанаарка - гр.Карагандинской обл.
"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 451 единиц техники, 907 человек и затрачено порядка 1108 куб. м противогололедного материала. Ограничение действует на 9527,085 км автодорог или 38,35% от общей сети". Пресс-служба "КазАвтоЖол"
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