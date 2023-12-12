Ограничения движения для транспорта ввели в 11 областях Казахстана

Фото: КазАвтоЖол

По состоянию на 18:00 12 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 65 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

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