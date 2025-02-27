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Общество

Закон и порядок: молодежь Алматы против наркотиков

Закон и порядок, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:27 Фото: акимат города Алматы
В Алматы в рамках нарратива "Закон и порядок" прошла очередная масштабная акция "Наркостоп", направленная на борьбу с незаконной рекламой наркотиков на фасадах городских зданий.

Мероприятие прошло при поддержке Управления молодежной политики и Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы.

В акции приняли участие более 200 волонтеров, студентов и резидентов комьюнити-центров. Они совместно с сотрудниками Департамента полиции города Алматы выявили места размещения рекламы наркотиков и удалили незаконные надписи. В ходе рейда в течение суток было выявлено и уничтожено более 100 рекламных объявлений, размещенных на фасадах зданий.

Целью данного мероприятия является разъяснение вреда наркотиков и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

"Мы, волонтеры Алматы, не остаемся равнодушными к безопасности и чистоте нашего города. Участие в сегодняшней акции "Наркостоп" – это выражение нашей гражданской ответственности. Внося свой вклад в устранение рекламы наркотиков, мы показываем молодежи правильный путь и содействуем пропаганде здорового образа жизни", – отметил волонтер Ельдар Байгабылов.

Фото: акимат города Алматы

Стоить отметить, в 2024 году задействовано более 3 тыс. волонтеров, проведено 480 мероприятий. В рамках акций закрашено более 110 тыс. трафаретов и граффити с адресами различных сайтов, пропагандирующих распространение наркотических средств.

"НаркоСтоп" – один из важнейших проектов, реализуемых при поддержке нашего управления. Уже более двух лет в рамках этого проекта успешно функционируют восемь специализированных центров. Его главная цель – донести до молодежи информацию о вреде наркотиков и призвать их к здоровому образу жизни. Мы ведем активную работу по предотвращению распространения наркотиков и их рекламы среди молодежи. В дальнейшем мы продолжим усиливать наши инициативы в этом направлении и вести совместную борьбу с обществом", – отметил руководитель Управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек.

Кроме того, при поддержке МКиИ и МВД РК, введено новое направление "Киберволонтерство". Всего силами киберволонтеров заблокировано 197 сайтов продажи и рекламы запрещенных веществ.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
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