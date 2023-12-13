Сколько снежных барсов в Казахстане, рассказали в Минэкологии

В комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК опровергли информацию о том, что в стране якобы до рекордно низкого уровня снизилась популяция снежных барсов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов 13 декабря, появившаяся в Интернете информация о рекордном снижении численности снежных барсов в Казахстане не соответствует истине.

"По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей", – говорится в сообщении.

В комитете лесного хозяйства добавили, что десять особей снежного барса пометили спутниковыми передатчиками благодаря масштабной инициативе по сохранению этого вида. Проект по охране барсов совместно реализуют Программа развития ООН в Казахстане и комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Ранее в Сети появились публикации, где утверждается, что численность снежных барсов в Казахстане по итогам 2022 года уменьшилась со 170 до 99 особей.

В июне 2023 года снежного барса заметили на дороге к Большому Алматинскому озеру.