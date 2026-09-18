Одеяло и руль в одном: названа уникальная "фишка" снежных барсов в Казахстане
Фото: pixabay
Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал интересную памятку, объяснив, зачем снежному барсу такой длинный хвост, сообщает Zakon.kz.
Длинный и густой хвост снежного барса – не просто заметная особенность. В условиях высокогорья он выполняет сразу несколько важных функций.
- Помогает сохранять равновесие. Передвигаясь по скалам и совершая прыжки, барс использует хвост для балансировки и изменения направления движения.
- Защищает от холода. Во время отдыха снежный барс может оборачивать пушистый хвост вокруг тела, сохраняя тепло в условиях низких температур.
- Помогает в общении. Движения хвоста могут служить одним из визуальных сигналов при взаимодействии с другими особями.
"То, что кажется просто красивой особенностью, на самом деле является важным приспособлением снежного барса к жизни высоко в горах", – подытожили специалисты.
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Снежный барс (ирбис) – это редкое хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в высокогорьях Центральной Азии. В Казахстане он имеет статус национального символа страны, олицетворяющего независимость, силу и благородство.
Летом 2026 года в горах на востоке страны в объектив фотоловушки попало семейство снежных барсов, уже попадавших на видео зимой 2026 года.
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