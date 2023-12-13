Морозы: как будут учиться школьники в Астане и Алматы 14 декабря

Школьники 0-9 классов первой смены в Астане 14 декабря останутся на удаленном формате обучения. Из-за непогоды занятия будут отменены и в других регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 14 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении управления образования столицы.

Сильные морозы ожидаются и в Алматы, где тоже занятия в школах отменены.

"В связи с сильным морозом 13-14 декабря в Алматы учащиеся 0-9 классов переходят на дистанционный формат обучения", – сообщает управление образования города.

В Актау похолодало до -10. Школьники всех возрастов и студенты колледжей остаются 14 декабря на дистанционной форме обучения.

По прогнозам синоптиков, арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C. Подробнее о погоде читайте здесь.