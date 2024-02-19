Учащиеся первой смены в Астане во вторник будут учиться дистанционно

В Астане учащиеся 0-9 классов первой смены 20 февраля переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении образования города, в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что в семи областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение. Между тем, отметим, что 19 февраля в Астане учащихся школ и колледжей первой смены тоже учились дистанционно.

