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Учащиеся первой смены в Астане во вторник будут учиться дистанционно

школьники будут учиться дистанционно Фото: pixabay
В Астане учащиеся 0-9 классов первой смены 20 февраля переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении образования города, в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что в семи областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение. Между тем, отметим, что 19 февраля в Астане учащихся школ и колледжей первой смены тоже учились дистанционно.

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Елена Беляева
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