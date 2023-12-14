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Кто получает адресную социальную помощь в Казахстане

Кто получает адресную социальную помощь в Казахстане Фото: pixabay
В Казахстане предусмотрена адресная социальная помощь, сообщает Zakon.kz.
"Основная цель адресной социальной помощи (АСП) – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи", – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка. На 1 декабря дополнительная выплата назначена 186,1 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

На 1 декабря 2023 года адресную помощь получили более 595 тысяч человек. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.

В Казахстане с 1 июля заработали новые правила для получения государственной адресной социальной помощи (АСП). 

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