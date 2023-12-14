Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 200 пар близнецов появились на свет в Алматы

Более 200 пар близнецов появились на свет в Алматы Фото: pixabay
В Алматы с начала 2023 года родились более 200 близнецов. Больше всего двойняшек и тройняшек появилось на свет в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в алматинском филиале госкорпорации "Правительство для граждан" 14 декабря, с начала 2023 года в Алматы у 217 матерей родились двойни и тройни.

Больше всего близнецов появилось на свет в Бостандыкском районе (39 пар младенцев). На втором месте – Турксибский район (38), на третьем – Алатауский (31). Далее с небольшим отрывом идут Медеуский (30), Алмалинский (29), Ауэзовский (28) и Жетысуский (13). Замыкает список Наурызбайский район, зато вдобавок к восьми парам близнецов там в 2023 году родилась одна тройня.


"В этом году произошло радостное событие – население Казахстана достигло 20-миллионного рубежа. В стране особое внимание уделяется социальному положению населения, рассматриваются условия, при которых матери могут иметь детей без забот. Пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком увеличиваются с каждым годом", – прокомментировала заместитель директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Фарида Бокижанова.

По данным госкорпорации, сейчас Казахстан занимает 48-е место в мире по количеству рождающихся близнецов. В целом с января по октябрь в Алматы родились 29 560 детей (15 251 мальчик и 14 309 девочек), из них 435 близнецов (216 двоен и тройня).

О казахстанском селе, где особенно часто рождаются двойняшки и тройняшки, можно прочесть здесь.

Читайте также

Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Кто получает адресную социальную помощь в Казахстане
Кто получает адресную социальную помощь в Казахстане
Ботанический сад Алматы выступил с заявлением
Ботанический сад Алматы выступил с заявлением
Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: