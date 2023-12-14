Более 200 пар близнецов появились на свет в Алматы

В Алматы с начала 2023 года родились более 200 близнецов. Больше всего двойняшек и тройняшек появилось на свет в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в алматинском филиале госкорпорации "Правительство для граждан" 14 декабря, с начала 2023 года в Алматы у 217 матерей родились двойни и тройни.

Больше всего близнецов появилось на свет в Бостандыкском районе (39 пар младенцев). На втором месте – Турксибский район (38), на третьем – Алатауский (31). Далее с небольшим отрывом идут Медеуский (30), Алмалинский (29), Ауэзовский (28) и Жетысуский (13). Замыкает список Наурызбайский район, зато вдобавок к восьми парам близнецов там в 2023 году родилась одна тройня.





"В этом году произошло радостное событие – население Казахстана достигло 20-миллионного рубежа. В стране особое внимание уделяется социальному положению населения, рассматриваются условия, при которых матери могут иметь детей без забот. Пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком увеличиваются с каждым годом", – прокомментировала заместитель директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Фарида Бокижанова.

По данным госкорпорации, сейчас Казахстан занимает 48-е место в мире по количеству рождающихся близнецов. В целом с января по октябрь в Алматы родились 29 560 детей (15 251 мальчик и 14 309 девочек), из них 435 близнецов (216 двоен и тройня).

О казахстанском селе, где особенно часто рождаются двойняшки и тройняшки, можно прочесть здесь.