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Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы

Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 21:33 Фото: pixabay
21 марта 2024 года без света остались жители Бостандыкского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Zakon.kz в АО "Алатау жарық компаниясы", в квадрате улиц Сатпаева, Жандосова, Тимирязева, Розыбакиева, пр. Гагарина произошло отключение электроэнергии.

"Оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии. На работах задействовано три бригады слесарей. Потребителей частично переключают. ТП-2219 отключено для устранения течи на шинном мосту, работы продолжаются", – прокомментировали в компании. 

14 марта сообщалось, что снежный коллапс оставил без электричества несколько районов в Алматы. 

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