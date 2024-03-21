Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы
Фото: pixabay
21 марта 2024 года без света остались жители Бостандыкского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали Zakon.kz в АО "Алатау жарық компаниясы", в квадрате улиц Сатпаева, Жандосова, Тимирязева, Розыбакиева, пр. Гагарина произошло отключение электроэнергии.
"Оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии. На работах задействовано три бригады слесарей. Потребителей частично переключают. ТП-2219 отключено для устранения течи на шинном мосту, работы продолжаются", – прокомментировали в компании.
14 марта сообщалось, что снежный коллапс оставил без электричества несколько районов в Алматы.
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