Как развивается новый район Астаны "Нура"

Самый молодой район Астаны – "Нура". Он создан в 2022 году из части территорий района "Есиль". Что сделано в районе за столь короткий период времени, в материале Zakon.kz.

Аким столичного района "Нура" Жусуп Жумагулов рассказал, на что делает акцент районный акимат.





Фото: пресс-служба района "Нура" города Астана

"Наш район претерпевает большие изменения. Район развивается и застраивается: строятся улицы, прокладываются инженерные сети, возводятся новые кварталы. В данное время в районе строятся 24 улицы и 199 объектов", – рассказал он.

С ростом количества жителей одним из актуальных и часто задаваемых вопросов становится вопрос благоустройства.



Для удовлетворения потребностей самого молодого района Астаны был пересмотрен "План детальной планировки" ряда земельных участков, где ранее планировалось строительство жилых комплексов и административных зданий. Вместо них будут благоустраивать скверы и общественные пространства.

Ярким примером является участок на пересечении улиц Ч. Айтматова-Сыганак. Ранее там планировалось строительство 12-этажного многофункционального комплекса с паркингом. Теперь же там сквер, где высадили 538 деревьев, в том числе тополь, сосну, вяз, ель, рябину и иву, а также 39 кустов сирени.





Фото: пресс-служба района "Нура" города Астана

"Сквер построен возле одного из самых больших и густонаселенных ЖК района, где проживают больше 2 тыс. семей. Еще один результат совместного решения многолетнего проблемного вопроса с жителями – сквер по проспекту Туран, возле ЖК "Sport City", "Alma park" и "Асем тас". Его строительство и благоустройство стало возможным благодаря активному участию жителей в жизни района и города", – не без гордости говорит аким района.

Создаются также точки притяжения горожан в разных частях района. Это делается в рамках работы по планомерному развитию города в целом. Так, в 2023 году были благоустроены два сквера на пересечении улиц Туран-Сыганак. Таким образом на месте ранее пустующего участка сейчас созданы тротуарные сети, высажены многолетние растения, возрастные деревья и установлены локально-поливочные системы для своевременного обслуживания.

Также новое общественное пространство открыли перед пожарной частью имени Аскара Забикуллина, где в честь героя установлен бюст.

Фото: пресс-служба района "Нура" города Астана

Параллельно проводится благоустройство дворов. В текущем году капитальный ремонт провели на территории ЖК "Памир", ЖК "Акку", дома по ул. Айтматова, 31. Благоустроили дворы по ул. И. Омарова, 23/1 и ЖК "Зам Зам".



"В целом, в районе есть 74 двора, в которых требуется ремонт. Мы классифицировали эти дворы по нынешнему состоянию и определили для себя 12 дворов, которые остро нуждаются в обновлении: пр. Сыганак, 2, ЖК "Кулагер-1", пр. Сыганак, 4, ЖК "Кулагер-2", пр. Кабанбай батыра, 5/1, ЖК "Радуга", ул. Бектурова, 4В, ЖК "Алтын Шар-1", ул. Нарикбаева, 9, ЖК "Сенім", ш. Коргалжын, 25, ул. Жубан Ана, 1,3, ул. Жубан Ана, 5, пр. Кабанбай батыра, 29/1, ул. Ч. Айтматова, 27, 29, пр. Кабанбай батыра, 19, ул. Сыганак, 5/2, ЖК "Коркем Tower", пр. Кабанбай батыра, 7, 9, 9/2, ЖК "Премьера", ул. Айганым, 27, ЖК "Ак Сарай-2", – рассказал аким.

Новый тренд в озеленении





Фото: пресс-служба района "Нура" города Астана





Именно в районе "Нура" был задан новый тренд в озеленении. Его суть в том, что все новые жилые комплексы, которые сдаются в эксплуатацию, должны обязательно реализовывать дендроплан. Так, строительными компаниями в этом году на дворовых территориях новых ЖК высажено более 34 тыс. зеленых насаждений.

При этом власти проводят работу по посадке деревьев на улицах и вдоль проспектов. В новых скверах, существующих парках и вдоль улиц в весенний и осенний периоды посадки высажены 4,8 тыс. деревьев, более 21,7 тыс. кустарников и 5 тыс. многолетних растений. Эти работы акимат планирует продолжить и в следующем году, так как по району есть большая потребность в повсеместном озеленении.

"Актуальный вопрос, над решением которого мы работаем, – освещение на новых улицах. На сегодняшний день на балансе района находятся 203 улицы. Еще 28 улиц до завершения проектных работ остаются на балансе городских управлений. Тем не менее в текущем году включили те улицы, которые не горели с момента строительства. Это улицы Максута Нарикбаева, Култегин, Анет баба, Бухар Жырау, Акын Сара, Омарова и Жубан Молдагалиева. Эти участки сейчас освещены, но местами имеются повреждения, которые мы исправляем, меняя столбы и светильники. Тем не менее решен важный вопрос – улицы освещены, обеспечена безопасность пешеходов и водителей", – рассказал Жусуп Жумагулов.

До конца года планируется привести в порядок уличное освещение по улице К. Мухамедханова, где необходимо заменить порядка 200 светильников, подключить уличное освещение по проспекту Улы Дала и установить столбы освещения на улице Кыз Жибек, вдоль которой расположено три детских сада, начальная школа и где исторически отсутствовал уличный свет.



Ведется работа по принятию на баланс декоративной подсветки объектов, чтобы своевременно ремонтировать и обслуживать. Этот вопрос отрабатывается с ОСИ, КСК и жителями.

Три достижения акимата

Следует отметить результаты решения тех системных вопросов, которые годами причиняли неудобства жителям. Первый касался отопления ряда жилых комплексов. В этом году удалось проложить магистральные сети и перевести с автономного на центральное отопление ЖК "Ак дидар", "Лазурный берег", "Homeland" и "Dastur", где проживают тысячи семей. Теперь они не будут беспокоиться насчет зимнего сезона.

Ранее жилые комплексы "Будапешт" и "Cosmic city" автономно отапливались газом, то есть жители сами покупали газ, наполняли бак и потом следили за отоплением. В настоящее время дома подключены к центральной газовой магистрали, процессы автоматизированы.

Фото: пресс-служба района "Нура" города Астана

"С июня работали над вопросом узаконения участков четырех старинных кладбищ, которые имеют историческую значимость для нашего города. В дальнейших планах благоустройство всех кладбищ и установка ограждений по периметру захоронений", – подчеркнул аким района "Есиль".

Также определены участки для Дворца школьников, территории для скверов и физкультурно-оздоровительных комплексов. На сегодняшний день на корректировку плана детальной планировки направили 18 предложений из которых поддержали пять. Среди них участок возле ЖК "Памир", "Inju city", между ул. Ч. Айтматова и И. Омарова, площадью более 1 га. Благоустройство этого участка, который поднимается жителями, поможет создать общественное пространство для тысячи семей близлежащих домов.

Также по еще 12 земельным участкам получен отвод для благоустройства. Это участки по улице Ильяса Омарова, Нарикбаева, Анет баба, Шарбақкөл.

Отдельно следует отметить работу акимата в жилом массиве "Уркер". Для его планомерного и гармоничного развития в начале 2023 года была принята совместно с жителями Дорожная карта развития массива. В ней отражены системные многолетние и текущие вопроса. Так, на сегодняшний день из 63 пунктов дорожной карты исполнены 37. Например, с повестки частично сняты вопросы интернета, установки камер видеонаблюдения, благоустройства мусорных площадок и многое другое. До конца года планируется исполнить еще семь пунктов. Остальные 19 вопросов будут полностью решены в 2024-2025 годах.

"В этом году в Уркере завершилось строительство пяти улиц, сети канализации и водоснабжения подключили на 100%. Завершаются работы и по сетям освещения. В текущем году из 63 км сетей электроснабжения, которые были запланированы по проекту, проложены последние 15 км. Эти работы позволили подключить 164 светоточки уличного освещения в Афганском секторе. Кроме этого, для строительства в Уркер проектируются резервные линии электроснабжения. В следующем году приступим к важной части развития массива – к газификации частного сектора. На сегодняшний день завершено строительство подводящего газопровода, установлены два газорегуляторных пункта", – резюмировал Жусуп Жумагулов.

28 декабря маслихат Астаны утвердил название нового пятого района города.



31 января 2023 года в акимате Астаны определили границы района "Нура".