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Стало известно имя нового акима района Нура в Астане

Новый аким района Нура Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 12:27 Фото: акимат Астаны
27 августа 2024 года в Астане определились с акимом района Нура, сообщает Zakon.kz.

На внеочередной сессии маслихата города аким Астаны Женис Касымбек представил депутатам его кандидатуру.

"Как вы знаете, Жумагулов Жусуп был освобожден от должности акима района Нура в связи с назначением на другую должность... Он на прошлой неделе назначен на должность заместителя акима СКО. На должность акима района Нура предложена кандидатура Ришата Валихановича Турдыбекова", – сказал Касымбек.

Депутаты маслихата единогласно поддержали его кандидатуру.

Ришат Турдыбеков трудовую деятельность начал в 2001 году в компании ТОО "Автолизинг Казахстан" (город Алматы). С 2005 года работал главным специалистом отдела жизнеобеспечения, отдела благоустройства, производственно-технического отдела аппарата акима района Алматы города Астаны.

С декабря 2011 по март 2019 года работал заместителем акима района Сарыарка города Астаны. Также занимал должность заместителя акима района Есиль столицы.

С сентября 2019 года работал заместителем акима района Байконыр столицы.

В рамках поручений главы государства аким Астаны поставил перед Турдыбековым ряд задач по развитию района Нура и жилых массивов.

Район Нура в Астане был создан в 2022 году из части территорий района Есиль. Ранее его акимом был Жусуп Жумагулов.

Мадина Мамырханова, Ирина Капитанова
Астана 2024 год Акимы Назначения
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