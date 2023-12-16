Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсирование поезда отменили из-за непогоды в Жамбылской области

курсирование поезда отменили из-за непогоды в Жамбылской области Фото: rail-news.kz
Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, связи с этим временно отменяется курсирование поезда №34 Актобе – Алматы-1 отправлением со станции Актобе, сообщает Zakon.kz.

Данный состав по маршруту опаздывает более 21 часа.

"Пассажирам будут возвращены денежные средства за приобретенные железнодорожные билеты на вышеуказанные маршруты в 100% размере. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области.

Позже стало известно, какие трассы закрыли для движения транспорта в Казахстане.

Читайте также

зима
Как Общественный совет Астаны участвует в развитии главного города Казахстана
вручение ключей
12 домов подарили малообеспеченным семьям в Акмолинской области
Бибигуль Тулегенова, поздравления, день рождение
Кто поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения
Елена Беляева
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
снег в Алматы
Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
МВД Казахстан елка сруб
Штрафы и лишение свободы: МВД сделало важное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: