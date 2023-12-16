Курсирование поезда отменили из-за непогоды в Жамбылской области

Фото: rail-news.kz

Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, связи с этим временно отменяется курсирование поезда №34 Актобе – Алматы-1 отправлением со станции Актобе, сообщает Zakon.kz.

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