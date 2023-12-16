Курсирование поезда отменили из-за непогоды в Жамбылской области
Фото: rail-news.kz
Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, связи с этим временно отменяется курсирование поезда №34 Актобе – Алматы-1 отправлением со станции Актобе, сообщает Zakon.kz.
Данный состав по маршруту опаздывает более 21 часа.
"Пассажирам будут возвращены денежные средства за приобретенные железнодорожные билеты на вышеуказанные маршруты в 100% размере. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области.
Позже стало известно, какие трассы закрыли для движения транспорта в Казахстане.
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