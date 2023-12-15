В Кокшетау прошла республиканская конференция, посвященная истории края

В преддверии Дня Независимости в Акмолинской области прошла конференция, посвященная истории края, под названием "История Кокшетау: основные этапы и личности".

В мероприятии приняли участие творческая интеллигенция и историки со всего Казахстана. Конференцию лично модерировал доктор исторических наук, профессор, известный казахстанский историк Жамбыл Артыкбаев.



На встрече спикеры выступили с докладами, посвященными вкладу региона в становление исторических фактов и событий. Участников и гостей конференции из других регионов приветствовала заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова.

"Передаю огромное почтение и благодарность от имени акима области Марата Ахметжанова. Данная конференция является очень важным историческим событием для нас, ведь такие мероприятия поднимают статус области. Не зная истории, невозможно ставить задачи на будущее, между прошлым и настоящим есть незримая связь. В Акмолинской области работы, направленные на исторические исследования проводятся комплексно. Культурный центр Казахстана – Кокшетауский край особенно славится тем, что в 18 веке на нашей земле Абылай ханом были объединены три великих казахских жуза, что стало значимым событием в истории казахского ханства. Но и после этого в регионе происходили многие значимые события, в их числе невероятный исторический объект – поселение ботай. Уважаемые участники конференции, я уверена, данная встреча внесет большую лепту в развитие казахстанской истории и каждый уйдет отсюда с большим багажом знаний". Алтынай Амренова

Далее присутствующих поздравил доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук, лингвист и член Государственной комиссии по полному оправданию жертв политических преследований Дихан Камзабекулы, который в своем выступлении отметил важность данной конференции.

Также с научной работой "Наследие Кокшетау и ботайской культуры – духовная связь времен" выступил директор Государственного историко-культурного музея "Ботай" Куаныш Шакшаков.

"Выражаю огромную благодарность организаторам конференции, которая проходит в канун Дня Независимости. Наш общий дом – Республика Казахстан. Кокшетау – край степных красот, живописных озер и акынов-импровизаторов. Это действительно благодатная территория, где формировалось множество исторических процессов, повлиявших на цивилизацию. В нашем регионе были найдены уникальные археологические находки, однлй из них является известный на международном пространстве памятник Ботай, благодаря которому наша страна стала интересна ряду зарубежных крупных историков", – сказал Шакшаков.

Среди почетных гостей – доктор исторических наук, профессор, академик Казахской академии образования Буркитбай Аяган, который выступил на тему "Топонимия и гидронимия Северного Казахстана: история, источники и принципы изучения". По его мнению, Акмолинская область и Кокшетау сыграли значительную роль в становлении современного Казахстана.

"Топонимы края, в том числе и реки Есиль и Тобыл, говорят о древней истории Кокшетау, здесь были расположены земли Золотой орды, множество ханов правили тут. Персидские и арабские историки пишут о племенах, которые проживали на этой территории, это кипчаки, найманы и аргыны. Кокшетау был границей между Сибирским и Казахским ханством, это утверждено документально, поэтому строительство Кокчетавской крепости является одним из этапов истории края". Буркитбай Аяган

Мероприятие завершилось обменом мнений и презентацией книги, посвященной истории Акмолиснкой области и Кокшетауского края, которую представил казахстанский историк Жамбыл Артыкбаев. В книге отображены ключевые моменты становления современного Казахстана, начиная с древних времен.