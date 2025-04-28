В Туркестане прошла конференция, посвященная 80-летию Великой Победы

Сегодня в туркестанском Доме дружбы в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла международная научно-практическая конференция "Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории юга Казахстана".

В мероприятии приняли участие представители в области истории и педагогической науки из Узбекистана, России и городов Алматы, Шымкента, Караганды, Уральска, Туркестана в офлайн- и онлайн-форматах.

Фото: РСК Туркестанской области

Фото: РСК Туркестанской области

На конференции была представлена выставка документов Туркестанского областного государственного архива "Ұлы Жеңіс-ұрпаққа мұра, тарихқа тағзым".

Фото: РСК Туркестанской области

Здесь состоялась презентация сборника документов "Южный Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Фото: РСК Туркестанской области

На встрече были отмечены важность празднования 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне и большой вклад Южного региона в Великую Победу.

Фото: РСК Туркестанской области

Кроме того, было рассказано о мужестве, героизме и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла. Также на конференции были представлены сведения по углублению познания о Великой Отечественной войне, открытию новых страниц местной истории, исторической справедливости и патриотическому воспитанию.