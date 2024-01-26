Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные дни, сообщает Zakon.kz.

Астана

27 января – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -10-12°.

28 января – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°, днем -12-14°.

29 января – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°, днем -12-14°.

Алматы

27 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -2-4°.

28 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°.

29 января – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.

Шымкент

27 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточный, юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +6+8°.

28 января – переменная облачность, днем – осадки (преимущественно дождь). Ночью – туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°, днем +8+10°.

29 января – переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +6+8°.

Читайте также

В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответсвенности
Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответственности
Анастасия Стативкина
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: