Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные
Астана
27 января – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -10-12°.
28 января – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°, днем -12-14°.
29 января – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°, днем -12-14°.
Алматы
27 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2 -7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -2-4°.
28 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°.
29 января – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.
Шымкент
27 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточный, юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +6+8°.
28 января – переменная облачность, днем – осадки (преимущественно дождь). Ночью – туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°, днем +8+10°.
29 января – переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +6+8°.