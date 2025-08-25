#АЭС в Казахстане
Общество

Шымкент обновляет автобусный парк: на маршруты вышли новые автобусы

В Шымкенте обновляется парк автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 19:20 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В третьем мегаполисе страны продолжается работа по созданию удобной и современной системы общественного транспорта. Одним из главных направлений является обновление автобусного парка, сообщает Zakon.kz.

В этом году для города закуплено 58 новых автобусов:

  • 28 – малой вместимости для отдаленных районов;
  • 30 – большие современные машины.

Все они оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, навигацией, современными платежными системами и оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

"Модернизация общественного транспорта – один из приоритетов. Ответственным службам необходимо строго контролировать чистоту автобусов, соблюдение расписания и безопасность пассажиров", – подчеркнул аким города Габит Сыздыкбеков.

Параллельно реализуется масштабный проект по переходу на экологичный транспорт. ТОО "Shymkent Bus" планирует поэтапно поставить 179 автобусов на газомоторном топливе. На каждом этапе будет запускаться 30-40 машин, что улучшит качество перевозок и снизит нагрузку на экологию.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента



Текущая ситуация

Сегодня в Шымкенте ежедневно на 82 маршрута выходят 984 автобуса, из которых 79 имеют социальное значение. Перевозки обеспечивают 11 компаний. Всего автобусный парк города составляет 1173 единицы.

"Для устойчивого развития внедрена система "Avtobys" – это электронная оплата проезда, диспетчеризация, учет пассажиропотока и формирование отчетов в реальном времени. За первые семь месяцев текущего года автобусами воспользовались более 49,8 млн пассажиров", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день 615 автобусов работают на сжатом природном газе, 558 – на дизельном топливе.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Развитие маршрутной сети

Рост города, новые жилые комплексы и промышленные зоны требуют обновления маршрутной схемы. В 2025 году будет разработан новый комплексный план развития пассажирского транспорта.

"Модернизация общественного транспорта в Шымкенте – это не только закупка новых автобусов. Это комплексная работа по развитию инфраструктуры, забота об экологии и повышение качества обслуживания жителей", – передает пресс-служба городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Фото Алия Абди
Алия Абди
